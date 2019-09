Shuttlebus in Oudenaarde krijgt 5 bijkomende haltes Ronny De Coster

19 september 2019

16u50 7 Oudenaarde De gratis shuttlebus die bezoekers naar het centrum van de stad brengt, krijgt vijf exrtra stopplaatsen. Dat hebben OCMW en stadsbestuur beslist na een evaluatie en op advies van de seniorenraad.

Tijdens de zomermaanden liep een proefperiode om nieuwe routes uit te testen. Vanaf maandag 14 oktober breidt de route uit met vijf extra haltes. “Naast haltes Sociaal Huis, AZ Oudenaarde en Markt, zal de shuttle ook stoppen aan haltes ophaalbrug, De Woeker, Volkstuintjes, Station en Tacambaro. Zo worden de verschillende delen rond ons stadscentrum bereikt. Centrale plaatsen binnen Oudenaarde zullen nog beter bereikbaar zijn”, zegt schepen van Mobiliteit Peter Simoens (Open Vld).

600 gebruikers per maand

“Om het kwartaal evalueren we de werking van de shuttledienst. Door het enorme succes kregen we meermaals de vraag of de route kon worden uitgebreid”, zegt schepen van Sociale Zaken Mathieu Mas. “Gemiddeld vervoert de shuttlebus zo een 600 mensen per maand. Donderdag, marktdag in Oudenaarde blijkt de populairste dag met gemiddeld 30 gebruikers. Voor vele gebruikers, vaak minder mobiele mensen, is het niet altijd even gemakkelijk om zich te verplaatsen binnen onze stad. De uiteindelijke nieuwe route kwam er op advies van de seniorenraad”, licht Mas toe.

De gratis shuttlebus rijdt iedere werkdag van 9 tot 17 uur en vertrekt om de 20 minuten aan het Sociaal Huis. Tijdens de wekelijkse markt op donderdag volgt de shuttlebus een aangepaste route waarbij de haltes Markt niet worden bediend. De haltes zullen voorzien worden van een plan waarop route en haltes op aangeduid staan.

De organisatie van de gratis pendeldienst in het centrum van Oudenaarde is een samenwerking tussen het Sociaal Huis en de dienst Mobiliteit van de stad Oudenaarde. Om het budgettair haalbaar te houden, gingen het OCMW en de stad van Oudenaarde een samenwerking aan met de firma Special Ad. Die heeft de bus aangekocht en betaald met geld van lokale handelaars. Daardoor hangt er op de bus reclame. De stad betaalt wel verder de verzekering, wegentaks en de brandstof.