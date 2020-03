Serviceclub Kiwanis Universus Oudenaarde organiseert vanavond Donkerrun aan de Donk in Oudenaarde Ronny De Coster

06 maart 2020

09u59 0 Oudenaarde Er komt een tweede editie van de Donkerrun. “Ons loopevenement kende vorig jaar met 1.965 deelnemers zo’n groot succes, dat we er wel moeten mee doorgaan”, zegt Olivier Zeegers van de organiserende serviceclub Kiwanis Universus Oudenaarde. Deelnemers stippen 6 maart nu al aan in hun agenda en kunnen vanaf nu al inschrijven.

Aan de Donkvijvers in Oudenaarde vindt vanavond de tweede editie van de Donkerrun plaats. “De lopers gaan over een parcours van 1,7 kilometer. Dat gaat gedeeltelijk langs het water en verder door de mooie natuur aan de vijver en de voormalige info-camping. Het volledige parcours wordt voorzien van sfeervolle verlichting en een flinke portie aanmoedigende muziek”, voorziet Olivier Zeegers.

In en rond de bar van The Outsider is er tijdens en na de Donkerrun volop ambiance. “We combineren sport en gezelligheid. Jong en oud lopen samen voor een goed doel. Voor elke ronde van 1,7 km die elke deelnemer loopt, schenkt Kiwanis Universus 1 euro aan het goede doel. Wij kiezen altijd een goed doel met een focus op jongeren en kinderen uit de regio die het moeilijker hebben”, legt Olivier uit. Alle praktische info staat op de website www.donkerrun.be