Serviceclub Kiwanis Oudenaarde verdeelt 10.000 mondmaskers aan thuisverplegers in Vlaamse Ardennen Ronny De Coster

26 maart 2020

13u31 2 Oudenaarde Tienduizend mondmaskers worden deze week verdeeld bij thuisverplegers in de Vlaamse Ardennen. De organisatie van de distributie gebeurt door de serviceclub Kiwanis.

Eerder raakte hier al bekend, dat het Oudenaardse bedrijf Safety Jogger via handelsrelaties in Azië op korte termijn maar liefst 200.000 chirurgische mondmaskers kon aankopen. Het bedrijf schenkt ze weg aan thuisverplegers, woonzorgcentra en andere eerstelijnshulpversterkkers. De levering kwam maandagochtend vanuit China toe in ons land. Het ziekenhuis van Ronse kreeg 20.000 stuks, de zorgorganisaties i-Mens en Familiehulp kregen elk 15.000 stuks en elke provinciale afdeling van het Wit-Gele Kruis ontving intussen ook 3.000 mondmaskers. Voor de verdeling van de overblijvende voorraad deed Cortina-directeur Dirk Vanderschueren, die lid is van Kiwanis Oudenaarde Adriaan Brouwer een beroep op de Kiwanisclubs van Oudenaarde, Ronse, Zottegem, Aalst en Dendermonde.