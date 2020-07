Schot Andy Knight traint voortaan rugbyclub Rhinos Oudenaarde Ronny De Coster

09 juli 2020

13u47 0 Oudenaarde Andy Knight is de nieuwe trainer van Rhinos Oudenaarde. De voormalige Schotse international neemt het roer over van Dries Michiels en zal naast het herenteam ook de U18 leiden én de rol van sporttechnisch coördinator op zich nemen. “De toekomstplannen van de Rhinos hebben mij over de streep getrokken.”

Met selecties bij zowel het sevensteam als het nationale leaguerugbyteam van Schotland kan Knight mooie referenties als speler voorleggen. Als trainer verdiende hij de afgelopen jaren dan weer zijn strepen bij onder meer de Schotse clubs Forrester en Boroughmuir en Donau Rugby Club Vienna uit Oostenrijk. Het afgelopen jaar was hij bovendien assistent-coach bij het Oostenrijkse nationale team én hoofd van de jeugdopleiding in het Alpenland. “De job die ik hier aangeboden krijg, biedt heel wat verantwoordelijkheden”, motiveert Knight zijn keuze voor Rhinos Oudenaarde. “Het wordt echt een fulltime job, want ik mag hier zowel het herenteam als de U18 leiden. Daarnaast zal ik ook de rol van sporttechnisch coördinator invullen. Het rugbyniveau in België ligt een stuk hoger dan in Oostenrijk en van wat ik al gezien en gehoord heb, lijkt Oudenaarde mij een club met heel wat potentieel. Ze tonen ambitie en ze voelen dat er iets mogelijk is. Ook mijn vrouw en twee kinderen staan helemaal achter deze stap naar België. De keuze was dan ook snel gemaakt.”

Contract voor 4 jaar

Knight tekende bij Oudenaarde een contract voor vier jaar. “Het eerste seizoen zal het doel vooral het behoud verzekeren zijn. Maar in de jaren daarna mikken we toch hoger. Een plaatsje in de play-offs of een stunt in de bekercompetitie acht ik niet onmogelijk. Het is ambitieus, maar in mijn ogen niet onmogelijk. Ik zag ook al dat enkele spelers aan de deur van de nationale ploeg klopten. Daar moeten we zeker fel op inzetten. De ervaring die ze daar opdoen, kunnen ze hier dan weer verder verspreiden.”

Volgens sportief directeur Pieter Feys matcht de visie van Knight perfect met die van de club. “Hij vertrekt net zoals ons vanuit een visie op rugby waarin het sociale en competitieve hand in hand gaan. Elke speler mag schitteren bij ons. Knight is iemand die kan inspireren en mensen kan meenemen in een verhaal. Dat is wat we nodig hebben om onze ambities waar te maken. Onze club bedankt Dries Michiels voor zijn sterke inzet en mooie passage bij de Rhinos. Dries heeft hier mooi werk geleverd door ons eerst naar eerste nationale te loodsen en ons daarna tot de laatste speeldag voor de coronacrisis te laten meestrijden voor het behoud”, prijst Feys de voorganger van Knight.

In de technische staff krijgt Knight dit seizoen de hulp van Sander Van Wassenhove, Martijn Bauters, Pieter Feys, Bruno Cruyt en Baptiste De Huysser. Jana Dupont en Lien De Baerdemaeker nemen de managerstaken op zich. Kinesisten zijn Sam Decuyper en Vicky Commere.