Schooldirecties geschokt: wie steelt fluo-veiligheidsfiguurtjes aan scholen in Oudenaarde? Ronny De Coster

06 september 2019

13u09 5 Oudenaarde Twee Oudenaardse scholen zijn het slachtoffer van een opmerkelijke diefstal: aan KBO Nederename en KBO College zijn felgekleurde figuurtjes gestolen, die de oversteekplaatsen voor kinderen moeten zichtbaarder maken voor het verkeer. “Wie houdt zich daarmee bezig? Het is toch onbegrijpelijk dat mensen zaken komen stelen die wij kopen voor de veiligheid van de kinderen”, reageren de betrokken directeurs geschokt.

De diefstallen zijn ’s nachts gebeurd. “Dat laat me vermoeden dat het niet zomaar kwajongensstreken zijn, maar dat dit het werk is van volwassenen. Je loopt niet zomaar weg met een figuurtje onder je arm. Die moeten in de koffer van een auto zijn geladen. Het is me een raadsel wie zoiets wil stelen. Vorig jaar is er ook al eens eentje gestolen. We hebben er toen een nieuwe aangekocht en nu zijn we weer twee van de vier kwijt”, vertelt Katrien De Smet, directeur van KBO Nederename aan de Pelikaanstraat.

Sollen met veiligheid van kinderen

“Als school doen we heel veel inspanningen om de omgeving van de schoolpoort veiliger te maken”, zegt ook Ilse Deswaef van KBO College ‘Het Sleutelbos’, die gevestigd is in straat Achter de Wacht in het centrum van Oudenaarde. “We hadden ook het stadsbestuur al een paar keer gevraagd om iets te doen aan de onveilige verkeerssituatie in onze straat. Dat heeft nog niet veel opgeleverd. Daarom hadden wij die fluo-mannetjes gekocht. Ik vind het bijzonder erg, dat die nu zijn verdwenen. De gestolen figuurtjes kosten 50 euro per stuk. Dat is lastig, maar vooral: met de veiligheid van onze kinderen moet je niet sollen”, reageert Deswaef geschokt op de diefstal.

De beide schooldirecties hebben bij de politie een klacht ingediend tegen onbekenden.