Scholieren van BernardusTechnicum Oudenaarde bakten wafels en verkochten snoep om spelnamiddag te organiseren voor mensen met downsyndroom Ronny De Coster

27 februari 2020

22u38 0 Oudenaarde Vier zesdejaars van de richting Gezondheid- en Welzijnswetenschappen aan het BernardusTechnicum in Oudenaarde hebben een maar liefst 1.200 wafels gebakken en 120 snoepzakken verkocht om een spelnamiddag voor mensen met het syndroom van Down te organiseren.

“Door de verkoop van de wafels en snoep geraakten we aan een budget van 800 euro. Aan de spelnamiddag hebben 48 mensen deelgenomen onder wie 12 met het syndroom van Down. We hadden onder meer een schminckhoek, een photobooth, een gezelschap- en kleurhoek en een balonnenclown”, vertelt Arne Denijs, die samen met Laure De Langhe, Lisa Schepers en Bo Baeskens de namiddag heeft georganiseerd. Voor de scholieren vormde het project het eindwerk voor hun opleiding.