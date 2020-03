Scholen blijven (grotendeels) leeg: “Blij dat de ouders echt hun best hebben gedaan om een oplossing te zoeken” Lieke D'hondt Ronny De Coster en Frank Eeckhout

16u44 2 Oudenaarde Het ziet ernaar uit dat het advies om schoolgaande kinderen thuis te houden goed wordt opgevolgd in de Vlaamse Ardennen. Uit navraag blijkt dat weinig leerlingen maandag gebruik hebben gemaakt van de opvangmogelijkheden in de scholen.

In het GO! Atheneum in Oudenaarde zijn maandag slechts zes personeelsleden aan de slag. “Voor onze twee campussen is er elk een directeur, iemand die aan het onthaal en telefonisch vragen kan beantwoorden en een leerkracht die de opvang organiseert”, verduidelijkt directrice Ann Van Landuyt de bezetting. De opvang is nodig voor slechts twee van de 1.200 leerlingen die in het Atheneum schoollopen. In het Koninklijk Atheneum Zottegem en de provinciale school Richtpunt campus Oudenaarde komen zelfs geen leerlingen opdagen in het secundair, in Campus Glorieux Secundair in Ronse blijven alle 770 leerlingen maandag eveneens thuis. “Daar hadden we ook duidelijk toe opgeroepen, we wilden niet dat het schorsen van de lessen een halfslachtige maatregel zou zijn”, vertellen directrice Michèle Lammens en adjunct-directeur Stijn Delabie.

In de lagere scholen rekenen iets meer ouders op de opvangmogelijkheden die de scholen aanbieden. Zo vangt de lagere school van het Koninklijk Atheneum Zottegem vijftien van de 250 leerlingen op en komt in Zwalm zo’n tien procent van de leerlingen toch naar de scholen. “We zijn blij dat de ouders echt hun best hebben gedaan om een oplossing te zoeken”, zegt Christa De Sutter, directrice van VBS Hundelgem. “Voor de ouders die door werkverplichtingen geen alternatief gevonden hebben, hebben wij uiteraard begrip.”

Taken en opdrachten

Ook voor de leerlingen en leerkrachten die niet naar school komen, gelden de komende dagen en weken niet als vakantie. In de middelbare scholen krijgen de leerlingen via online schoolplatformen taken en opdrachten. In het GO! Atheneum Oudenaarde is de week alvast gestart met online lessen voor de leerkrachten. “Zij krijgen toelichting over de manier waarop ze de komende weken de leerlingen via ons digitale schoolplatform Smartschool les zullen geven”, vertelt directrice Van Landuyt. Alle leerlingen van het GO! Atheneum kregen ook al een digitaal lessenrooster doorgestuurd, dat ze onder begeleiding van hun vakleerkrachten afwerken. “Geen nieuwe leerstof, maar remediëring en herhalingen, maar ook oefeningen en het verder uitdiepen. Want het zou helemaal geen goede zaak zijn mochten leerlingen nu weken niets te leren hebben”, besluit het schoolhoofd.

Tot slot roept Geert Billooy, directeur van de kappersschool in Oudenaarde de leerlingen op om in tussentijd niet met elkaar af te spreken. “Ik ben blij dat uiteindelijk niemand naar school is gekomen en via de digitale weg hebben we onze leerlingen gevraagd om geen gebruik te maken van deze lesvrije dagen om met vrienden af te spreken. De feestjes van de voorbije dagen en de uitstapjes naar Nederland moeten ze zeker niet als voorbeeld nemen”, benadrukt Billooye.

Open dag geschrapt

In het Bernarduscollege kwamen maandag voormiddag slechts drie leerlingen, in het Bernardustechnicum daagde één scholier op. “We hebben nu ook al beslist, dat onze open dag die was voorzien op 26 april, niet doorgaat. We zoeken naar een alternatief dat een groepsbijeenkomst moet vermijden. Dus zowel de datum als de formule zullen wijzigen”, zegt Thierry Godefroidt, algemeen directeur van Bernardusscholen Oudenaarde.