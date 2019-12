Schepen maakt zelf grapjes over mislukte kerstboom op Oudenaardse Markt en kondigt nieuwe aan voor woensdagnamiddag Ronny De Coster

03 december 2019

18u04 0 Oudenaarde De firma die maandag door het stadsbestuur van Oudenaarde werd teruggestuurd met de boom die ze op de Markt zou planten, komt woensdagnamiddag met een andere. Dat zegt schepen van Feestelijkheden John Adam (Open Vld). Op sociale media steekt hij intussen al zelf de draak met de kerstboomaffaire.

De levering van de “mislukte” kerstboom op de Markt van Oudenaarde blijft het gespreksonderwerp in de stad. “Die konden we toch ècht niet laten staan”, herhaalt schepen van Feestelijkheden John Adam (Open Vld) zijn verbijstering. Die is intussen toch al omgeslagen in humor. “We kunnen er al een beetje om lachen, ook omdat we weten dat het wel in orde komt. De firma heeft de boom meegenomen en me beloofd, dat ze woensdagnamiddag terugkomen met een mooie kerstboom. Voor alles duidelijkheid: wat gebeurd is, zal voor de stad geen extra kosten opleveren” legt Adam uit.

Voor de versiering van de boom doet het stadsbestuur dit jaar een beroep op leerlingen van KBO Leupegem en KBO Sint Jozef: zij verzorgen de pakjes de de kerstboom komen. “Vrijdag worden de pakjes op de scholen opgehaald, zodat ze volgende week in de bomen kunnen worden opgehangen. Dat zal net op tijd zijn voor de feestelijke opening van de kerstmarkt op vrijdag 13 december”, voorziet de schepen.