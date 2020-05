Schepen ketst voorstel van raadslid voor zwemzone deze zomer op de Donk in Oudenaarde af: “De vijver is nog veel te diep en daardoor levensgevaarlijk” Ronny De Coster

18 mei 2020

15u16 0 Oudenaarde Mogen we deze zomer niet op reis, hef dan het zwemverbod in de Donkvijver in Oudenaarde op”, stelt oppositieraadslid Dagmar Beernaert (sp.a) tijdens de volgende gemeenteraad aan het stadsbestuur voor. Maar de suggesie maakt geen kans. “Dit is technisch onhaalbaar, te gevaarlijk en niet verantwoord in coronatijden”, zegt sportschepen Peter Simoens (Open Vld).

Nu het er almaar meer naar uitziet dat het door corona een vakantie in eigen land zal worden, dringt de Oudenaardse sp.a er opnieuw bij de stad op aan om deze zomer aan de Donk een veilige zwemzone af te bakenen en redders te voorzien.

Dit is het uitgelezen moment om deze zomer zwemmen aan de Donk mogelijk te maken. Oppositieraadslid Dagmar Beernaert (sp.a)

“Het is perfect mogelijk om een klein stuk van de Donkvijver af te bakenen en daar een veilige, bewaakte zwemzone te voorzien. Voor de allerkleinsten zou je een veilig, opblaasbaar pop-up zwembad met redders kunnen plaatsen langs de vijver. Zo kunnen gezinnen met kinderen een leuke vakantie beleven dicht bij huis. Dat zou een lichtpuntje zijn nu de meeste vakantieplannen moeten opgeborgen worden”, vindt Dagmar Beernaert (sp.a).

“Als stad kan je redders voorzien en ervoor zorgen dat er veilig kan gezwommen worden in een afgebakend stuk. Met wat aanpassingen moet dat mogelijk zijn. Dit is het uitgelezen moment om deze zomer zwemmen aan de Donk mogelijk te maken”, vindt Beernaert.

De Donk is in zijn bestaande toestand niet geschikt om in te zwemmen. De vijver is veel te diep en daardoor levensgevaarlijk. Ik wil het niet op mijn geweten hebben dat daardoor iemand verdrinkt Sportschepen Peter Simoens (Open Vld)

“Ik zou dat ook willen, maar zo eenvoudig is het niet en het is zeker niet meer te realiseren tegen de zomervakantie”, reageert sportschepen Peter Simoens (Open Vld). “De Donk is in zijn bestaande toestand niet geschikt om in te zwemmen. De vijver is veel te diep en daardoor levensgevaarlijk. Ik wil het niet op mijn geweten hebben dat daardoor iemand verdrinkt. De bodem van de vijver moet dus verhoogd worden. Bovendien is er een afscheiding nodig tussen de vijver waar mensen zouden zwemmen en het andere deel, waar nu waterski gebeurt. Dat is geen klein werk: dit doe je niet op een drafje. Bovendien zou het ook niet verstandig zijn om in coronatijden nu plots zwemmers naar de Donk te lokken. We gaan nu ook geen volkstoeloop veroorzaken”, zegt Simoens.

“Op termijn misschien wel”

Op termijn vindt hij het idee om in de Donk een zwemzone te voorzien wél zitten. “Ik zou dit in deze legislatuur nog graag zien gebeuren. Maar we moeten dit grondig voorbereiden en rekening houden met de Vlarem-wetgeving en alle veiligheidsaspecten grondig bekijken”, besluit de sportschepen.