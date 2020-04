Schenk je oude laptop aan kind die hem hard nodig heeft voor afstandsonderwijs in Oudenaarde Ronny De Coster

06 april 2020

Het Sociaal Huis Oudenaarde organiseert een inzameling van oude, maar nog bruikbare laptops. De toestellen worden gebruiksklaar gemaakt en ter beschikking gesteld van leerlingen die ze op school hard kunnen gebruiken voor thuisonderwijs.

Niet elk kind kan thuis beschikken over een computer om onderwijs op afstand te volgen. Daarom is het Sociaal Huis in Oudenaarde gestart met de inzameling van oude, maar nog bruikbare computers. Toestellen die in aanmerking komen voor de inzamelactie, draaien op het besturingssysteem Windows 7 tot 10. Wie zo nog een toestel heeft en het wil schenken, kan het op werkdagen tussen 6 en 16 uur afgeven aan de balie van het Sociaal Huis aan de Meerspoort 30 in Oudenaarde.