Samsonite schrapt 160 jobs in Oudenaarde: reiskofferfabrikant heeft zwaar te lijden onder coronacrisis Ronny De Coster

29 mei 2020

11u26 130 Oudenaarde Bij reiskofferfabrikant Samsonite in Oudenaarde verdwijnen 160 jobs. Dat heeft de directie bekendgemaakt tijdens een buitengewone ondernemingsraad. Het gaat om 94 vaste werknemers en 66 met een tijdelijk contract. Samsonite lijdt zwaar onder de coronacrisis, die ook de luchtvaart hard treft.

“Als marktleider in de sector van bagage, wordt Samsonite als gevolg van de coronacrisis geconfronteerd met zeer uitdagende marktomstandigheden, met een dramatische daling van de omzet als gevolg. Die omstandigheden en het vooruitzicht dat het herstel van lange duur zal zijn, dwingen Samsonite tot ingrijpende maatregelen”, zegt de directie.

94 vaste jobs weg

De aangekondigde intentie tot collectief ontslag zou mogelijks 94 werknemers treffen. Door het niet verlengen van tijdelijke en interimcontracten en het niet invullen van openstaande vacatures, zou de totale tewerkstelling dalen met 160 werknemers ten opzichte van 1 januari 2020. Met deze aankondiging start Samsonite ook officieel de fase van informatie en consultatie op.

Coronavirus en crisis in de luchtvaart

De belangrijkste oorzaken van het collectieve ontslag zijn het uitbreken van de coronacrisis in Azië , waardoor het grote aantal Aziatische toeristen en consumenten in Europa tot nagenoeg nul herleid is. Alsook de uitbreiding van de coronacrisis naar Europa waarbij de lockdown in nagenoeg alle Europese landen er voor gezorgd heeft dat de winkels moesten sluiten. Met een complete ineenstorting van de omzet in Europa tot gevolg. Ook de zware crisis in de luchtvaartindustrie speelt Samsonite parten. Het internationaal reizen is volledig stilgevallen. Ten slotte is er de kostenstructuur van het bedrijf die veel te zwaar is in functie van de verwachte omzet dit jaar en de eerstkomende jaren.

We hebben een lange traditie in België en specifiek in Oudenaarde en willen hier een sterke aanwezigheid behouden Directie Samsonite

Samsonite heeft al verschillende maatregelen genomen, onder meer tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. “Die maatregelen helpen, maar kunnen niet verhinderen dat de resultaten van de voorbije maanden zeer slecht zijn. De onvermijdelijke realiteit is dat de kostenstructuur van de vennootschap structureel moet verlaagd worden. We hebben een lange traditie in België en specifiek in Oudenaarde en willen hier een sterke aanwezigheid behouden. Met de voorgenomen structurele maatregelen wenst Samsonite de nodige voorwaarden te creëren om te komen tot een nieuwe en duurzame groei”, zegt de directie.