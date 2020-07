Samsonite ontslaat minder mensen dan aangekondigd: 13 arbeiders kunnen met brugpensioen Lieke D'hondt

22 juli 2020

14u42 0 Oudenaarde Reiskofferfabrikant Samsonite zal minder mensen ontslaan dan oorspronkelijk gemeld. Dertien arbeiders komen terecht in het SWT-stelsel, het brugpensioen. Dat brengt het aantal ontslagen van 160 naar 147. Samsonite kondigde in mei aan Reiskofferfabrikant Samsonite zal minder mensen ontslaan dan oorspronkelijk gemeld. Dertien arbeiders komen terecht in het SWT-stelsel, het brugpensioen. Dat brengt het aantal ontslagen van 160 naar 147. Samsonite kondigde in mei aan zwaar te moeten besparen door de coronacrisis.

Samsonite was van plan om 38 arbeiders en 56 bedienden te ontslaan en de contracten van tijdelijke en interimkrachten niet te verlengen. Goed voor een verlies van 160 jobs van de in totaal 790 banen in Oudenaarde. Daar blijkt nu toch verandering in te komen voor dertien arbeiders. Zij kunnen met brugpensioen.

De ontslagronde komt er omdat de coronacrisis ontzettend hard toeslaat. Het grote aantal Aziatische toeristen en consumenten in Europa werd tot nagenoeg nul herleid en de verplichte sluiting van de winkels in nagenoeg alle Europese landen deed de omzet in Europa al helemaal instorten.