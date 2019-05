S-Plus/S-Sport huldigt zijn beste bowlingspelers van het seizoen in Oudenaarde Ronny De Coster

23 mei 2019

22u26 0 Oudenaarde S-Plus/S-Sport Oudenaarde, een seniorenvereniging met een aanbod aan vrijetijds- en sportactiviteiten, huldigde haar bowlingspelers van het voorbije seizoen.

Winnaar bij de mannen werd Hervé Petrens vòòr Rudy Mertens en Guy Steenbeke.

Bij de vrouwen was Annie Kerschaver de beste. Zij versloeg Denise Moerman en Jeannette Cedeyn.

Het nieuwe seizoen start op dinsdag 17 september om 14 uur in Bowling Stones in Oudenaarde. Iedereen is welkom.