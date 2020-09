Ruiterstraat in Mater eerder dan voorzien afgesloten voor archeologisch onderzoek Ronny De Coster

08 september 2020

18u40 0 Oudenaarde In de Oudenaardse deelgemeente Mater is de Ruiterstraat afgesloten voor archeologisch onderzoek. Dat komt er eerder dan voorzien.

De weg- en rioleringswerken in de cluster ‘Broeke’ vorderen sneller dan voorzien. Daardoor kan onverwachts sneller een volgend deel aangepakt worden en is de Ruiterstraat al afgesloten. Archeologen voeren er onderzoek uit. De stad vermoedt dat verkeer de Ruiterstraat vanaf donderdag weer in kan.