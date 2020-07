Roompot zet eerste vakantiehuisje neer aan de Donk: “In de zomer van volgend jaar openen met meer dan honderd woningen” Ronny De Coster

17 juli 2020

15u36 0 Oudenaarde Aan de Donk in Oudenaarde heeft Roompot Vakanties een eerste vakantiewoning gebouwd. “Dit is een test. We willen het vakantiepark in de zomer van volgend jaar openen. De verkoop van de huisjes start in september”, zegt Baptiste Van Outryve, woordvoerder van de Nederlandse vakantieorganisator.

Het eerste huisje staat bij een vijver op het verlaten terrein van de voormalige Kompas Camping.

“Dit is een prefab-woning, die we geplaatst hebben als test. Het is nog helemaal niet zeker dat dit huisje op die plaats blijft staan. Sowieso voorzien wij een mix van verschillende modellen van woningen. Sommige zullen prebabs zijn die elders gemonteerd werden en naar het terrein worden gebracht. Maar een groot deel bouwen we ter plaatse”, zegt Baptiste Van Outryve, woordvoerder van Roompot.

Vertraging door corona

In een eerste stap plant Roompot de bouw van 120 à 130 vakantiewoningen op een terrein van 10 hectare. Naast die 90 chalets voor gezinnen of groepen tot zes personen komen er ook nog 20 verblijfplaatsen voor groepen van 8 tot 16 personen, zo raakte eerder al bekend.

“Met aantallen wil ik vandaag wel nog een beetje voorzichtig zijn, omdat die richtinggevend zijn. We zijn nog volop in een testfase. Bovendien heeft de administratieve afwikkeling van het dossier door de coronacrisis wat vertraging opgelopen. Daardoor hebben we bijvoorbeeld de vergunning nog niet op zak. Maar het streven is wel, dat we het vakantiepark in Oudenaarde in de zomer van volgend jaar openen”, voorziet Van Outryve.

Woningen worden verkocht

Roompot bouwt de woningen en organiseert de verhuring ervan, maar blijft zelf geen eigenaar: alle huisjes worden verkocht aan mensen die dit zien als een investering, waarvoor Roompot hen een rendement garandeert. De goedkoopste zullen ongeveer 150.000 euro kosten, de duurste dubbel zoveel.

De verkoop van de woningen is nog niet gestart. Roompot gaat vanaf september op zoek naar geïnteresseerden. De Nederlandse vakantieorganisator heeft eerder al aangegeven, dat hij aan de Donk uiteindelijk ruim 200 woningen wil bouwen, zo heeft. Maar op de eindafwerking van het volledige park staat nog geen termijn.