Roompot verzekert dat bouw vakantiedorp aan Donk in Oudenaarde doorgaat (en zelfs sneller dan voorzien) “Dat we zouden overgenomen worden, is niet meer dan een gerucht en zou sowieso ons project in Oudenaarde niet in het gedrang brengen.” Ronny De Coster

07 november 2019

00u13 0 Oudenaarde De plannen van Roompot Vakanties om aan de Donkvijver in Oudenaarde een vakantiedorp te bouwen, vallen helemaal niet in het water. “Integendeel: we zitten vòòr op ons schema: in de zomer van 2021 verwachten we in Oudenaarde de eerste overnachtend”, zegt woordvoerder Baptiste Van Outryve als reactie op het bericht dat Roompot zou worden overgenomen.

Het bericht dat Franse investeringsmaatschappij PAI Partners het Nederlandse Roompot Vakanties wil verkopen, stond een paar weken geleden in een Nederlandse zakenkrant en werd ook in enkele Belgische media overgenomen.

Of dat geen gevolgen zal hebben voor de plannen van Roompot om aan de Donk in Oudenaarde een vakantiepark uit te bouwen, vroegen oppositieraadsleden Kristof Meerschaut (N-VA) en Folke D’Haeyer (Groen) zich tijdens de jongste gemeenteraadszitting nog af.

Burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) maakt zich geen zorgen. “Er is tussen de stad en Roompot geregeld contact en alle verloopt volgens plan. Wij hebben geen enkel signaal ontvangen dat laat vermoeden dat het project niet zou doorgaan”, reageerde de burgemeester.

“Er zijn veel geruchten, maar er is geen overname. En mocht er toch een komen, dan zal die sowieso geen invloed hebben op de projecten die op stapel staan”, vertelt ons Baptiste Van Outryve, woordvoerder van de Nederlandse vakantieorganisator. “Oudenaarde bevindt zich nog altijd in de fase van planning en wordt zeker doorgevoerd. Sterker nog: we zitten een beetje voor op onze eerdere planning”, beweert Van Outryve.

“De timing die we nu voor ogen hebben, voorziet dat we volgend jaar beginnen met de bouw en dat in de zomer van 2021 de eerste vakantiehuisjes in gebruik worden genomen. En dan worden de verdere fasen van het project gerealiseerd. Wij hebben er geen enkele baat bij om de ontwikkeling van dit vakantiepark langer te laten duren. Integendeel: hoe snelle de huisjes er staan, hoe sneller we het park kunnen uitbaten”, bedenkt Van Outryve.

Starten met 110 vakantiewoningen

In een eerste stap voorziet Roompot de bouw van 110 vakantiewoningen op een terrein van 10 hectare. Het gaat om mobiele, prefab-huisjes in houtskeletbouw, die uitgevoerd worden in verschillende thema’s. In sommige voorzien Roompor twee slaapkamers, in andere drie. Naast die 90 chalets voor gezinnen of groepen tot zes personen komen er ook nog 20 verblijfplaatsen voor groepen van 8 tot 16 personen, zo raakte eerder al bekend.

Roompot bouwt de woningen en organiseert de verhuring ervan, maar blijft zelf geen eigenaar: alle huisjes worden verkocht aan mensen die dit zien als een investering, waarvoor Roompot hen een rendement garandeert. De goedkoopste zullen ongeveer 150.000 euro kosten, de duurste dubbel zoveel.

Uiteindelijk wil de Nederlandse vakantieorganisator aan de Donk ruim 200 woningen bouwen. Maar daarop staat nog geen termijn. De vakantieorganisator wil eerst ondervinden, hoe de eerste fase aanslaat en dan beslissen hoe de verdere uitbouw gebeurt.