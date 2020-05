Roodkapje en Koning Oberon blijven in hun kot: dit jaar geen Sprookjesbos in Liedtspark Oudenaarde Ronny De Coster

04 mei 2020

18u39 0 Oudenaarde Slecht nieuws uit het kabouterbos: als gevolg van de coronacrisis gaat d e 32ste editie van Het Sprookjesbos dit jaar niet door. “Onze regisseurs hadden hun creatieve ei al uitgebroed. Acteurs maakten hun keuze, repetities werden gepland, maar we nemen onze verantwoordelijkheid", motiveert de organiserende school De Vier Tuinen de afgelasting van het grootste kinderfeest van het jaar.

“Een boosdoener-buiten-proportie steekt de kop op. Het besmettelijke en dodelijke coronavirusis véél gevaarlijker dan heksen, boze stiefmoeders en de storm die we vorig jaar moesten trotseerden. Geen toverbonen of prinsenkus is hiertegen opgewassen. Alleen isolatie en social distancing kunnen soelaas brengen”, bedenkt Anke Vandemeulebroeke namens de organisatie. “We komen terug, enthousiaster dan ooit, met een eresaluut aan iedereen die getroffen is door deze wereldwijde crisis en aan iedereen die zich nu inspant om dit tot een goed einde te brengen”, beloven de leerlingen, ouders en het team van Freinetschool De Vier Tuinen.