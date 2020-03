Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen: “Veel vragen over corona, maar geen annulaties” Ronny De Coster

15u44 0 Oudenaarde De coronacrisis lijkt voorlopig geen impact te hebben op de inschrijvingen voor ‘We Ride Flanders’, beter bekend als de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen. “We kregen nog geen annulaties, maar wel veel vragen van deelnemers die zich afvragen of het evenement wel zal doorgaan”, zegt organisator Christophe Impens.

“We zitten nu aan ongeveer 15.200 inschrijvingen uit een zeventigtal landen. Op een maand voor het evenement is dat het gebruikelijke aantal. Vorig jaar zaten we half maart aan het plafond van 16.000 deelnemers. Het lijkt erop dat we ook nu die weg opgaan en over twee weken uitverkocht zijn”, gelooft Christophe Impens, CEO van organisator Peloton.

Veel vragen

Terwijl de coronacrisis niet lijkt te wegen op het aantal inschrijvingen, roept ze bij veel deelnemers wel vragen op. “De ongerustheid bestaat vooral over het al dan niet doorgaan van het evenement. Of het toch niet afgelast wordt, is wat de deelnemers het meeste bezighoudt. Maar op een maand voor de rit gaan wij er nog vanuit, dat alles kan doorgaan”, besluit Impens.