Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen in tijden van corona: “Twee vragen over virus en nog geen annuleringen” Lieke D'hondt

28 februari 2020

18u04 0 Oudenaarde De Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen, We Ride Flanders, vindt pas plaats op 4 april, maar de organisatoren staan wel al in overleg met het departement Volksgezondheid en de veiligheidscoördinator van de stad Oudenaarde om na te gaan of ze maatregelen moeten nemen voor het coronavirus.

“Er is op dit moment geen reden tot ingrijpende wijzigingen in de plannen en de verdere voorbereiding van het evenement”, zegt Christophe Impens van organisator Peloton. “Van zodra dit zou veranderen, zullen we alle deelnemers inlichten over de eventuele maatregelen. Als de situatie op het moment van het evenement nog hetzelfde is als vandaag, zullen er ter plaatse enkele gezondheidsmaatregelen genomen worden die nu ook al worden aangeraden in het gewone openbare leven.”

Er zijn ondertussen al 15.000 deelnemers ingeschreven voor We Ride Flanders. Er zijn 16.000 tickets te koop. “We hebben amper twee vragen binnengekregen over het coronavirus en niemand heeft zijn deelname geannuleerd”, zegt Impens.