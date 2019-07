Ronde van Vlaanderen lokte 600.000 supporters naar Vlaamse Ardennen Ronny De Coster

02 juli 2019

11u11 7 Oudenaarde Meer dan 600.000 mensen waren dit jaar tijdens het in de Vlaamse Ardennen aanwezig om de Ronde van Vlaanderen mee te maken en maar liefst 149.000 ervan zijn in het Ronde-weekend geteld in Oudenaarde. Op de dag van de Ronde zelf waren de Paterberg en Oude Kwaremont samen goed voor 40.000 supporters, net als de aankomstzone en hellingen in Oudenaarde. Dat blijkt uit metingen die telecomprovider Proximus heeft gedaan. De cijfers bevestigen het aanvoelen dat al langer bestaat: de koers lokt almaar meer buitenlanders naar de Vlaamse Ardennen en doet het toerisme pieken.

Proximus heeft dit jaar tijdens de Ronde van Vlaanderen via de data van simkaarten geteld hoeveel aanwezigen er op het parcours in de Vlaamse Ardennen waren. Die gegevens werden doorgegeven aan het crisiscentrum, zodat ze in real time een overzicht hadden van hoe de bezoekersstromen zich bewogen.

Intussen heeft Proximus de cijfers geanalyseerd, zodat per zone bekend is, hoeveel supporters er langs het parcours stonden.

Oudenaarde: 40.000

In Oudenaarde, aankomstplaats van de Ronde van Vlaanderen, zijn 40.000 aanwezigen langs het parcours geteld. Ongeveer 25.000 toeschouwers bevonden zich in de omgeving van de Markt en de aankomstzone om de apotheose van Vlaanderens Mooiste vanop de eerste rij te beleven. Op de Koppenberg waren er in totaal 8.000 aanwezigen. Opvallend is dat de toestroom op Koppenberg al in de loop van de voormiddag begint omdat supporters willen zeker zijn van ideaal plekje op de legendarische helling. De Wolvenberg in Oudenaarde kende een piek van maar liefst 9.000 toeschouwers.

Geraardsbergen : 10.000

In Geraardsbergen telde Proximus 10.000 aanwezigen rond de Muur en de Kapelberg met de grootste piek rond 15 uur.

Ronse: 11.000

In Ronse zijn er 5.000 aanwezigen op Kanarieberg en meer dan 6.000 aanwezigen langs de Oude Kruisstraat gemeten. Hier gaat het vooral om lokale supporters.

Kluisbergen: 40.000

In Kluisbergen werden de Oude Kwaremont en Paterberg om technische redenen in één gebied gevat. Op het piekmoment rond 16.45 uur waren daar tussen de 35 en de 40.000 mensen, verdeeld over de 2 hellingen. De toestroom begon daar al in de loop van de voormiddag via de aanvoer van de pendelbussen.

Meer buitenlanders

Proximus registreerde ook vanwaar de bezoekers kwamen, een analyse die vooral op toeristisch vlak interesant kan zijn. Zo waren er op zondag 7 april in Oudenaarde 21.100 regionale, 42 500 nationale en 10.800 internationale bezoekers aanwezig. Buitenlanders komen vooral uit Nederland, Verenigd Koninkrijk of Italië, zo blijkt.

“Dat er al maar meer buitenlanders komen, was ook al gebleken uit de cijfers van de herkomst van de deelnemers (ongeveer 16.000) aan de cyclo We Ride Flanders”, bedenkt de Oudenaardse burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld).

Toerisme piekt mee

Hij vindt in de cijfers van Proximus het bewijs, dat de Ronde van Vlaanderen op toeristisch vlak voor Oudenaarde en de Vlaamse Ardennen een grote waarde heeft.

“De bezoekersanalyse bevestigt dat de Ronde van Vlaanderen een groot aantal bezoekers uit verschillende regio’s en landen motiveert om Oudenaarde te bezoeken voor één of meerdere dagen. Het is opvallend, dat een groot aantal internationale bezoekers kiest voor een “Ronde-weekend” waarbij ze op zaterdag deelnemen aan We Ride Flanders en blijven overnachten in de regio om op zondag te kunnen supporteren voor de Ronde. Die inzichten kunnen we gebruiken bij de volgende editie om hierop in te spelen via een aangepast toeristisch aanbod. Zo weten we dat we informatie best ook in het Italiaans aanbieden, gezien het hoge aantal Italiaanse bezoekers”, besluit De Meulemeester.