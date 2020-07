Rik Van Welden (50) volgt Lieven Cnudde op aan het hoofd van Bernardusscholen Oudenaarde Ronny De Coster

16u57 3 Oudenaarde Het Katholiek Secundair Onderwijs Oudenaarde heeft een nieuwe topman: Rik Van Welden (50) neemt de plaats in van Lieven Cnudde, die met pensioen vertrekt en kan terugblikken op grote realisaties voor de Bernardusscholen.

Lieven Cnudde was zijn onderwijsloopbaan gestart in het toenmalige Onze-Lieve-Vrouwecollege als leraar wiskunde. Cnudde stond achttien jaar voor de klas en werd in 1998 onderdirecteur van de school. Nog tien jaar later klom hij op tot algemeen directeur van het Katholiek Secundair Onderwijs Oudenaarde (KSOO). Onder zijn impuls zagen de Bernardusscholen het levenslicht. Cnudde centraliseerde tal van praktische diensten en werkte een groot masterplan infrastructuur uit, dat heeft geleid tot de renovatie van het Bernardustechnicum in Gelukstede, de komst van de sporthal Groenhof aan de Groenstraat en de indrukwekkende nieuwbouw voor het Bernarduscollege aan de Hoogstraat.

Als politicus en telg van de Einse brouwersfamilie Cnudde is de afscheidnemende directeur van het KSOO ook een vertrouwd gezicht in het Oudenaardse straatbeeld.

Ex-journalist

Zijn opvolger Rik Van Welden (50) is al evenzeer een volbloed Oudenaardenaar. Van Welden stratte zijn carrière als journalist voor de kranten van Mediahuis. In 2005 maakte hij de overstap naar het onderwijs, waar hij eerst in het VTI Sint-Lucas en daarna in het Sint-Bernarduscollege voor de klas stond als leraar Nederlands en Cultuurwetenschappen en er ook graadcoördinator was. In 2004 trok hij naar de Gentse Arteveldehogeschool,waar hij aan de slag ging als opleidingshoofd Vande Bachelor in de Journalistiek. Op 1 september keert hij naar Oudenaarde terug om er de scholenkoepel Bernardusscholen te leiden.