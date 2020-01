Rijverbod voor 29-jarige die met Servisch rijbewijs rondrijdt LDO

17 januari 2020

14u07 0 Oudenaarde Een 29-jarige vrouw uit Frankrijk heeft zich in de politierechtbank in Oudenaarde moeten verantwoorden voor rijden zonder geldig rijbewijs. De bestuurster werd betrapt toen ze met een vals Servisch rijbewijs rondreed.

De vrouw was zich volgens haar advocate van geen kwaad bewust. “Ze heeft een rijbewijs behaald in Servië en dacht dat ze daarmee in België mocht rijden. Ze heeft een adres in Frankrijk en daar was alles wel in orde”, vertelt haar advocate. De politierechter legt de vrouw een boete op van 1.600 euro, waarvan de helft met uitstel. Ze mag ook een maand geen voertuig besturen.