Rhinos Rugby Oudenaarde heeft nieuw clubhuis klaar Sportclub feest drie dagen en betrekt ook buren bij inhuldiging Ronny De Coster

12 september 2019

12u14 0 Oudenaarde Het nagelnieuwe clubhuis van Rhinos Rugby Oudenaarde achter het GO! schoolcomplex aan de Aalststraat in Oudenaarde is klaar. De sportvereniging huldigt de nieuwbouw in tijdens een feest dat drie dagen zal duren en waarop ook de buren zijn uitgenodigd.

Rhinos Rugby Oudenaarde bouwde met eigen centen en met steun van de stad een nieuw clubhuis op het terrein tussen de basisschool van het GO! onderwijs aan de Aalststraat en de Schelde. De sportvereniging beschikt op de nieuwe locatie over twee speelvelden en een multifunctioneel veld.

“Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar komend weekend zwaaien we eindelijk de deuren van ons splinternieuw clubhuis wagenwijd open”, prijst bestuurslid Femke Willems zich gelukkig. “Ons nieuwe onderkomen telt op het gelijkvloers vier ruime kleedkamers, een scheidsrechterskleedkamer, een grote opslagruimte voor het trainingsmateriaal en voldoende toiletten. Op de eerste verdieping is over de hele lengte van het gebouw een zeer gezellige bar voorzien. Bezoekers kunnen die op het openingsweekend al meteen uittesten”, knipoogt Femke.

Drie dagen feest

Het feest voor de inhuldiging van de nieuwbouw is over drie dagen gespreid. Vrijdag om 20 uur zal de Oudenaardse sportschepen Peter Simoens (Open Vld) de officiële opening van het gebouw verzorgen. Nadien stelt Rhinos Rugby Oudenaarde in primeur het nieuwe clublogo voor tijdens een unieke lichtshow. “Daarna is er tijd voorzien om kennis te maken met de nieuwe buren, die allemaal uitgenodigd zijn tijdens het volledige feestweekend”, zegt Femke Willems.

Primeur is voor Pink Rhinos

Op zaterdag begint dan het echte, sportieve werk. De Pink Rhinos mogen als eerste hun seizoen openen op het nieuw hoofdterrein én in nieuwe clubtruitjes. Ze doen dat met een derby tegen Gent RFC. Na het laatste fluitsignaal start het buurtfeest met braadworsten à volonté voor slechts 5 euro. Er is heel wat animatie voorzien, zoals springkastelen en een heuse deathride voor de durvers.

White en Black Rhinos

Op zondag maken ook de White en Black Rhinos hun intrede op het nieuwe speelveld voor hun allereerste match ooit in de hoogste Belgische rugbyafdeling. Tegenstander is ASUB Waterloo, dat vorig seizoen als vijfde eindigde. De White Rhinos spelen om 13 uur, de Black Rhinos twee uur later.