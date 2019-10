Reveil brengt op Allerheiligen ingetogen muziek op begraafplaats aan de Dijkstraat in Oudenaarde Ronny De Coster

31 oktober 2019

14u45 0 Oudenaarde De oude begraafplaats aan de Dijkstraat in Oudenaarde is een van de meer dan honderd begraafplaatsen in Vlaanderen, waar op 1 november een Reveil-herdenkingsevocatie plaatsvindt. Er is muziek van Stijn Verschelden en het Oudenaards Mannenkoor Tebasco

Reveil is een non-profitproject van vzw Reveil en de popband Zinger.In enkele jaren tijd verspreidde het idee zich tot in 1 op de 3 gemeentes in Vlaanderen. Reveil is een gratis evenement dat mensen op 1 november dichter bij elkaar brengt met muziek, lokale levensverhalen en poëzie. Zo is Reveil een eerbetoon aan de overledenen van elke gemeente, met het diepste respect voor elke overtuiging, en dat op méér dan 100 begraafplaatsen in Vlaanderen.

Stijn Verschelden en Tebasco

Om 17 uur doorbreekt Reveil de stilte en kunnen bezoekers op de begraafplaats luisteren naar muziek van Stijn Verschelden en het Oudenaards Mannenkoor Tebasco.

De organisator vraag om een lichtje mee te brengen om bij te dragen aan een warm, ingetogen samenzijn op de lokale begraafplaats. Aansluitend is iedereen welkom in Jeugdhuis Den Hof - Oudenaarde om nog even na te keuvelen.