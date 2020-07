Restaurant De Jachthaven is twee maanden zomerse Bar de l’O in Oudenaarde: “Iets drinken of lang tafelen, het kan allebei” Ronny De Coster

06 juli 2020

14u42 4 Oudenaarde Aan de Trekweg in Oudenaarde openen Nathalie Vansteenbrugge en Geert Vandeweghe een gezellige zomerbar aan het water. “Voor iedereen die niet op vakantie kan, brengen wij het vakantiegevoel naar hier: met meer dan 30 verschillende tapas, lekkere drankjes en een ontspannen sfeer,” vertellen ze.

Op de parking tussen de schoolcampus Bergstraat en de boot vind je in juli en augustus geen auto’s, wel een groene summer bar. Het bekende bootrestaurant De Jachthaven sluit twee maanden de deuren en zal enkel gebruikt worden als extra locatie bij slecht weer.

Tapas aan het water

Chef-koks Nicolas Claerhout en Geert Vandeweghe bereiden vanuit een hippe foodtruck meer dan 30 soorten tapas en hoofdgerechten. “Dat gaat van chipirones en albondigas tot een Breughelburger en een salade met versgebakken inktvis”, zeggen ze. “We willen meer zijn dan de zoveelste zomerbar en gingen op zoek naar de ideale mix tussen outdoor café en restaurant: klanten kunnen hier gerust een hele avond iets komen drinken, maar even goed heerlijk lang tafelen. Onze locatie aan het water, weg van de drukte van de stad, leent zich perfect voor dit concept. We hebben onze klanten de voorbije maanden door de coronacrisis erg gemist en hopen hen positief te verrassen met deze zomerse formule”, vertellen de initiatiefnemers.

Bar de L’O is alle dagen open, van 16 tot 1 uur en werkt niet met reservaties.