Remi en Marie-José vieren 70ste huwelijksverjaardag in Oudenaarde Ronny De Coster

21 oktober 2019

14u36 0 Oudenaarde In het woonzorgcentrum Heilig Hart in Oudenaarde zijn Remi Delarue en Marie-José De Ruyck feestelijk gehuldigd. Het koppel uit Eine is immers 70 jaar getrouwd.

Remi en Marie-José hebben na hun huwelijk een tijd in Mullem gewoond, maar verhuisden naar Eine om uiteindelijk hun intrek te nemen in het woonzorgcentrum Heilig Hart in Oudenaarde.

De twee blikken terug op een loopbaan in de textielnijverheid. Het platina koppel heeft een zoon, twee kleinkinderen en vier achterkleinkinderen.