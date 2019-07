Regi dit jaar hoofdact op Jump In van Manège Kerselare Ronny De Coster

10 juli 2019

12u06 0 Oudenaarde Dj en producer Regi wordt dit jaar de hoofdact op Jump In, de zomerparty van Manège Kerselare in Oudenaarde. Het feest is half augustus, maar kaarten bestel je best nu al.

Regi verkocht al 25 keer het Antwerps Sportpaleis uit, scoorde al tientallen hits in Vlaanderen en op vrijdag 15 augustus staat hij in de feesttent achter de Manège Kerselare. Naast hem staan op de affiche ook Nina Black, jong en beloftevol Oudenaards talent Flashback, gekend van onder meer de AB bierfeesten, Moonshine Coyote en Oktoberfest. DJ Wimpie is naar jaarlijkse gewoonte ook van de partij met nieuwe hits en golden oldies.

De kaartenverkoop voor de Jump In is gestart. Tickets kosten 7 euro.

Ook open dag

Daags na het feest zwaait de manège om 13.30 uur ook de poorten open voor demolessen. Voor de kleinsten zijn er ponyritjes, een schminkstand en een springkasteel. Op zondag vanaf 9 uur staat er een jumpingwedstrijd op het programma en vanaf 11.30 uur hangt er lekkere kip aan’t spit. Eetkaarten kosten 15 euro en zijn net als de kaarten voor de Jump In met Regi verkrijgen bij de leden of in het café van de manège.