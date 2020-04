Recyclagepark in Oudenaarde dinsdag en woensdag al volzet, maar alle volgende dagen is er nog plaats Ronny De Coster

06 april 2020

14u26 0 Oudenaarde Het containerpark van Oudenaarde opent dinsdag opnieuw de deuren, maar is die dag, en ook woensdag, al volzet. Nochtans is een stormloop niet nodig: alle daaropvolgende dagen is er nog plaats. Maar je moet wel reserveren. “Dat zal nog twee weken het geval zijn. Kom enkel naar het containerpark als het echt nodig is”, benadrukt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld).

Vorige week zette de Vlaamse overheid het licht op groen voor de heropening van de containerparken. Oudenaarde heropent het containerpark op dinsdag 7 april, maar met een aantal strenge maatregelen en richtlijnen.

“We doen al het mogelijke om de veiligheid van zowel de bezoekers als het personeel te garanderen. Zo zullen we regelmatig contactoppervlakten desinfecteren en hebben we nieuwe regels ingevoerd om de coronamaatregelen te respecteren. We vragen mensen om alleen te komen of hoogstens met twee (als het niet lukt om alleen uit te laden) en om tijdens het wachten in de auto te zitten. Het personeel zal ook niet helpen met uitladen. We willen wel iedereen oproepen om enkel naar het containerpark te komen als het strikt noodzakelijk is”, benadrukt de Oudenaardse burgemeester.

Geen toegang zonder afspraak

Zeker de eerste twee werken wordt er uitsluitend op afspraak gewerkt. “Zo kunnen we voorkomen dat er te veel mensen tegelijkertijd op het containerpark zijn en willen we lange wachtrijen vermijden. We zien wel dat er veel vraag is: de eerste twee dagen zijn al volledig volzet”, zegt burgemeester Marnic De Meulemeester. Maar een stormloop is zeker niet nodig: op alle volgende dagen is er nog plaats. Een afspraak maken kan via de website van de stad of telefonisch via 0800 90 270 of bij de intercommunale IVLA, tel. 055 30 27 13. Je kan ook bellen naar het containerpark zelf of naar het onthaal in het Administratief Centrum Maagdendale.

Alle fracties, behalve asbest

“In het containerpark kun je terecht voor alle fracties, behalve voor asbest. Voor de verwerking van asbest is er speciale beschermende kledij nodig maar die kunnen we nu beter op andere plaatsen gebruiken”, zegt burgemeester De Meulemeester. Wie een afspraak maakt, moet een keuze maken tussen ‘groenafval/steenpuin’ of ‘alle fracties’. Bij een afspraak voor groenafval en/of steenpuin, kunnen er geen andere fracties aangevoerd worden. Bij een afspraak voor alle fracties, wordt groenafval en/of steenpuin als laatste gestort.

Luiers zonder afspraak

De regeling voor bedrijfsafval op dinsdag- en donderdagvoormiddag en de werking van de luiers blijven behouden. Daarvoor is geen afspraak nodig, maar ook hier gelden natuurlijk de algemene coronamaatregelen. De speciale ‘luierronde’ op donderdag 9 april, waarbij luierafvalzakken op aanvraag (telefonisch via 0800 90 270 of 055 30 27 13) worden opgehaald, gaat ook nog steeds door.