Recrean Skippers veroveren vier gouden en drie bronzen medailles op EK in Oostenrijk

26 juli 2019

09u58 2 Oudenaarde De Recrean Skippers uit Oudenaarde kunnen terugblikken op een geslaagd Europees kampioenschap rope skipping. De ropeskippers brengen maar liefst 7 medailles mee naar huis uit het Oostenrijkse Graz.

Drie keer goud in de teamcompetitie, één keer goud en drie maal brons in de individuele competitie en een Europees record: de Recrean Skippers hebben opnieuw hun talent laten spreken op een internationale wedstrijd. Het team met Mathias Hiele, Eline Delcroix, Joska Lauwereyns en Lara Desmet zette de toon. Zij veroverden goud in het Open European Tournament. Het open team met Jilka Lauweryns, Jens Ockerman, Shana De Jaegher, Kasper De Bruyn en Lode D’ Hollander op het EK 15+ was goed voor een tweede gouden medaille, met een nieuw Europees record in de speed double dutch.

Hoogste schavot

Ook het meisjesteam met Janne Dewaele, Laurena Van Leeuwen, Jana Janssens en Joyce De Temmerman belandde op het hoogste schavot. Als regerend wereldkampioen en Europees kampioen mochten ze hun titel verdedigen. “Ze namen een iets mindere start en bouwden wat achterstand op bij de double dutch speed. Dat lieten ze niet aan hun hart komen en ze sprongen hun freestyle-oefeningen van heel hoog niveau met weinig fouten”, zegt voorzitter Anne Van Cauwenberghe. “Twee Europese titels op één kampioenschap, dat hebben we nog nooit behaald. Met de prestatie tijdens het Open kampioenschap eindigen we met drie gouden medailles.” Het vierde team van de Recrean skippers met Fiona De Jaegher, Feline De Preester, Hanna De Baets, Julie De Visscher en Louise De Clercq behaalde in de meisjescategorie de tiende plaats.

Ook individueel gooiden de Recrean Skippers hoge ogen. Jana Bracke brak haar persoonlijk record op de single rope speed en veroverde goud. Janne sprong in dezelfde wedstrijd voor het eerst 100 sprongen in 30 seconden en behaalde brons. Jens Ockerman nam deel aan de freestylewedstrijd en behaalde brons. Janne Dewaele en Laurena Van Leeuwen streden voor de titel van individueel Europees kampioen over all. Janne behaalde brons en Laurena werd vierde.