Recrean Skippers feestelijk gehuldigd in het stadhuis van Oudenaarde Ronny De Coster

22 december 2019

15u45 0 Oudenaarde Recrean Skippers Oudenaarde mocht naar het stadhuis van Oudenaarde voor de huldiging van de kampioenen van het afgelopen seizoen.

Sportschepen Peter Simoens (Open Vld) had aan de uitreiking van de medailles een hele klus, want de Oudenaardse sportvereniging sluit een heel succesvol jaar af. Anke Vandenbussche behaalde de gouden medaille op het provinciaal kampioenschap miniteams en op het provinciaal kampioenschap minimasters in de categorie 8 tot 10 jaar. Fleur Schelstraete was goed voor goud op het provinciaal kampioenschap miniteams en voor zilver op het provinciaal kampioenschap minimasters in de categorie 8 tot 10 jaar. Ine Claus pakte dit jaar het brons op het provinciaal kampioenschap minimasters in de categorie 11-jarigen.

In de categorie 15+ behaalde Lise De Spiegeleer dit jaar de zilveren medaille op het Belgisch kampioenschap “Masters” in de categorie meisjes 15-17 jaar. Bij de jongens ging de zilveren medaille op het Belgisch kampioenschap “Masters” naar Kobe Caryn. Jelle Desmet keerde van dat kampioenschap met met de bronzen medaille terug.

Belgisch en Europees kampioen

Janne Dewaele, Laurena Van Leeuwen, Jana Janssens en Joye De Temmerman vormen het beste damesteam van Europa. Zij maken ook allemaal deel uit van het demoteam dat dit jaar opnieuw Belgisch kampioen werd. Laurena Van Leeuwen werd ook nog eens Belgisch kampioen op de “Masters” en Janne Dewaele veroverde daar de zilveren medaille. Eerder op het seizoen had zij al brons gehaald op het Europees kampioenschap “Masters”