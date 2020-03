Recrean Skippers behalen goud, twee maal zilver en brons op provinciaal kampioenschap in Oudenaarde Ronny De Coster

09 maart 2020

23u31 0 Oudenaarde Op het provinciaal kampioenschap ropeskipping dat ze zelf organiseerden in de stedelijke sporthal in Oudenaarde, hebben de Recrean Skippers vier medailles behaald. Drie teams van de Oudenaardse sportvereniging mogen naar het nationaal kampioenschap.

In de gemengde categorie 15- tot 17-jarigen behaalde het team met Kobe Caryn, Louise Declercq, Jelle Desmet en Lise De Spiegeleer de gouden medaille. Het team met Elias Lammens, Zoë Rogiers, Hanne Patteeuw, Lotte Cardon en Gerben Blanquaert was goed voor brons. Bij de 18+ behaalde de meisjescategorie behaalde het team met Joska Lauweryns, Jana Janssens, Laurena Van Leeuwen, Joyce De Temmerman en Jilka Lauweryns een zilveren medaille. In de gemengde categorie sprong het team met Jens Ockerman, Kasper De Bruyn, Matthias Hiele, Janne Dewaele en Lara Desmet zich ook naar het zilver. De Recrean skippers zijn dus twee vice-provinciale kampioenen rijker.

Naar Belgisch kampioenschap

Naast de Recrean skippers die een medaille behaalden, selecteerden ook nog twee andere teams zich voor het Belgisch Kampioenschap volgend weekend in Mariakerke. Het team met Matthis Vermeersch, Maxime Vermeeren, Jens Vervaeke, Lore Dewaele en Julie De Visscher werd vijfde en behaalde een selectie. Het team met Hanna De Baets, Eline Delcroix, Silke Vervaeke, Zoë Dhondt en Phoebe De Potter eindigde zevende en mag ook meedingen naar de Belgische titel.