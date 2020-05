Rechts houden en gratis parkeren: stad bereidt zich voor op heropening winkels Lieke D'hondt

08 mei 2020

10u28 0 Oudenaarde De heropening van de winkels op maandag 11 mei gaat in Oudenaarde gepaard met een enkele nieuwe maatregels: voetgangers zullen in de Nederstraat, Hoogstraat en Broodstraat altijd rechts moeten houden en het parkeergeld wordt tijdelijk niet geïnd.

De handelaars kijken er naar uit: maandag mogen hun zaken opnieuw open. Om dat veilig te laten verlopen, voert het stadsbestuur in de winkelstraten eenrichtingsverkeer voor voetgangers in. “We vragen aan voetgangers om telkens rechts te houden van de straat”, zegt schepen van Lokale Economie Carine Portois (Open Vld). “Op die manier willen we voorkomen dat mensen elkaar kruisen op het voetpad. We gaan dat dan ook duidelijk aanduiden. We roepen iedereen op om de richtlijnen te volgen en respect te tonen voor elkaar.”

Affiches

Aan de handelaars deelt de stad affiches uit zodat ze hun klanten duidelijk kunnen maken wat de richtlijnen zijn. “Op de posters kunnen ze aanduiden hoeveel personen gelijktijdig in hun zaak binnen kunnen”, zegt burgemeester Marnic Demeulemeester (Open Vld). “We geven ook extra aandacht aan de afstandsregels en de richtlijnen over handhygiëne. We bezorgen de posters maandag aan elke handelaar in Oudenaarde en op de website van de stad kan iedereen een exemplaar downloaden. Als we ons allemaal aan de richtlijnen houden, dan kan iedereen veilig winkelen.”

De stad voorziet tot slot ook extra fietsrekken voor wie met de fiets komt winkelen en int tijdelijk geen parkeergeld in het stadscentrum.