Ramon, de nieuwste Roman is alcoholvrij en alleen te koop in blik Ronny De Coster

04 juni 2019

12u57 0 Oudenaarde Brouwerij Roman in Oudenaarde lanceert een nieuw bier. Ramon is niet alleen het eerste alcoholvrije bier van Roman, maar ook het eerste dat de brouwer in blik verkoopt.

“Door een unieke gist te gebruiken, zijn we erin geslaagd een bier te brouwen met nagenoeg geen alcoholproductie dat lekker én verrassend verfrissend is. Het heeft 0,3% alcoholvolume en 28 calorieën/100ml. Het bier is daardoor uitermate geschikt als dorstlesser na een sportieve inspanning of op een zonnige dag”, zegt Thomas Lauwaert, woordvoerder van de brouwerij.

Alleen in blik

Opmerkelijk: Ramon zal enkel verkocht worden in blik. “Daarmee speelt Roman in op de verschillende consumptiemomenten. De consumptie van alcoholvrije bieren is al enkele jaren aan een sterke opmars bezig en was vorig jaar zelfs het segment met de meeste groei van alle consumentengoederen. Terwijl in de markt van de alcoholvrije pilsbieren al meerdere spelers aanwezig zijn, zagen wij een opportuniteit binnen het segment van de alcoholvrije speciaalbieren. Ramon combineert een verfrissende en fruitige smaak met een milde bitterheid. De brouwmeesters kozen voor smaakvolle hop: Hallertauer, Galaxy en Simcoe”, licht Lauwaert toe.