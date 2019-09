Rallydream haalt Yves Deruyter naar After Work Party in aanloop naar rally Ronny De Coster

12 september 2019

15u13 10 Oudenaarde In de aanloop naar de Aarova Shortrally haalt het team van Rallydream de bekende dj Yves Deruyter naar Oudenaarde voor de After Work Party. De groep neemt ook de organisatie van de afterparty van de rally op zich.

Rallydream stond vijf jaar geleden mee aan de wieg van de rally in Eine, maar laat zich niet in met de organisatie van de wedstrijd. Die is in handen van Super Stage.

De fuif op vrijdagavond vindt plaats in de tent aan de Pruimelstraat. Op de affiche: dj’s Yves Deryuter, Monsieur, Drezz en Daddy Cool. Kaarten kosten 10 euro aan de kassa en 7 euro in voorverkoop.

After Party

In dezelfde tent verzorgt Rallydream zondag ook het vip-evenement van de rally en aansluitend een after party waarop iedereen welkom is. “Voor de after party hoef je geen kaart te kopen: met je ticket van de rally kan je gratis binnen”, zegt Davy Cnudde. Hij vormt samen met Kurt Vandeputte en Tom Blockeel de kern van het team Rallydream.

Meer info over de After Work Party en de After Party van de rally staat op www.rallydream.be