Racende chauffeur rijdt auto van sportschepen in de prak op parking stedelijke sporthal Ronny De Coster

20 maart 2020

16u57 0 Oudenaarde Op het parkeerterrein van de stedelijke sporthal aan de Rodelos in Oudenaarde heeft een dolle chauffeur in de nacht van donderdag op vrijdag de geparkeerde auto van sportschepen Peter Simoens (Open Vld) in de vernieling gereden. De aanrijder pleegde vluchtmisdrijf.

Het incident deed zich voor om 2.20 uur. “We weten dat zo precies, omdat mensen uit de buurt zijn opgeschrikt door het lawaai. Ze hebben ook gezien hoe een lichtkleurige Peugeot met hoge snelheid rondjes maakte op de parking en tegen mijn geparkeerde auto is gereden. Er waren ook twee toeschouwers. Die stonden er met een fiets en filmden het hele spektakel met een gsm. Het zou kunnen dat die twee ‘supporters’ waren van de dolle chauffeur. Dat weet ik niet”, vertelt Peter Simoens. De dader heeft alvast vluchtmisdrijf gepleegd. De auto van Peter Simoens is zwaar beschadigd. “Een flank is zwaar ingedeukt, de achteras is zelfs gebroken. Ik vrees dat de auto total loss is”, meet Simoens de schade op.

Wie informatie kan geven over de aanrijding met vluchtmisdrijf, wordt verzocht de politie te bellen op het nummer 055/33.88.88