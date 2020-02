Qubus in Oudenaarde staat heel de krokusvakantie vol springkastelen Ronny De Coster

13 februari 2020

18u40 0 Oudenaarde In de evenementenhal De Qubus aan de Lindestraat in Oudenaarde vindt tijdens de krokusvakantie een springkastelenfestival plaats.

Het is al verschillende jaren dat De Qubus zich tijdens schoolvakanties ontpopt tot een speelparadijs vol attracties. Dit jaar is dat met een nieuw concept: de zaal wordt een springkastelendorp. De organisatie is in handen van Jungle Jump, dat met dit evenement naar een dertigtal plaatsen in Vlaanderen trekt. De toegangsprijs bedraagt 6 euro in voorverkoop en is gratis voor de ouders of begeleiders. Aan de kassa kosten de tickets 7 euro per kind.