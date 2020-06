PVDA kritisch over aangekondigde ontslagen bij Samsonite “Bedrijf maakte meer dan 1 miljard dollar winst, waarom dan jobs schrappen?” Ronny De Coster

07 juni 2020

18u54 14 Oudenaarde De partij PVDA laat zich kritisch uit over het plan van reiskoffergigant Samsonite om in Oudenaarde 160 jobs te schrappen.

Vorige week raakte bekend dat de reiskofferproducent Samsonite 160 jobs wil schrappen in haar vestiging in Oudenaarde. “Het zijn arbeiders en bedienden, vaste en tijdelijke contracten, werknemers die nochtans het beste van zichzelf hebben gegeven. Dankzij hun inspanningen maakte Samsonite van 2016 tot en met 2019 meer dan 1 miljard dollar winst. CEO Kyle Gendreau kreeg in die periode een vergoeding van 13 miljoen dollar. Als Samsonite zoveel winst maakt, waarom moeten er dan jobs sneuvelen”, vraagt Alexander Van Ransbeeck van de PVDA. “Samsonite heeft genoeg geld in haar koffers zitten om de coronacrisis te doorstaan. Het is niet aan de werknemers om de factuur te betalen nu het minder gaat. Wij betuigen onze solidariteit met de werknemers en de vakbonden bij Samsonite”, besluit Van Ransbeeck.