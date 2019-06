Puffen op de Bierloop en -wandel van Franka Bogaert in Oudenaarde Ronny De Coster

02 juni 2019

16u15 3 Oudenaarde Meer dan zeshonderd atleten zijn vandaag verschenen aan de start van de jaarlijkse Bierloop en -wandel van Franka Bogaert. Het evenement speelde zich af op en rond de Finse pist aan de Rode Los.

“Ik denk dat voor sommige het weer een beetje té mooi is. De warmte zal wel wat deelnemers hebben afgeschrikt, maar we zijn dik tevreden met de opkomst. En we drukken de deelnemers op het hart, dat ze voldoende moeten drinken”, vertelde Franka. De opbrengst van de Bierloop en -wandel en van het eetfestijn dat er dit weekend was aan gekoppeld, gaat naar drie goede doelen: atletiekclub KASVO, zwemclub Ozeka en het Netwerk Levenseinde.