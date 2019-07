Puffen en zweten op Speelplein ZAP, waterspelletjes brengen verkoeling Lieke D'hondt

24 juli 2019

17u33 0 Oudenaarde Op Speelplein ZAP in Oudenaarde meten we deze middag 35 graden Celsius. De hitte heeft een weerslag op het aantal kinderen: slechts 31 jongens en meisjes komen spelen. De animatoren moeten tijdens dergelijke hittedagen met heel wat extra rekening houden.

“Het is belangrijk om de kinderen heel vaak in te smeren met zonnecrème”, zegt hoofdanimator Lisa Van Vlaenderen. “Daarnaast hebben we een tafel staan met bekers water en we komen regelmatig rond met een bolderkar vol bekers zodat de kinderen zeker voldoende drinken. Het grasveld dat het meest in de zon ligt, hebben we afgesloten en we hebben schaduwdoeken opgehangen om koele plekjes te creëren. De activiteiten hebben we eveneens aangepast: we spelen rustigere spelletjes en voorzien wateractiviteiten. Omdat we ook geen water willen verspillen, proberen we creatief te zijn en te spellen met ballen die we in het water dompelen of met waterballonnen.” Omdat het nu wel heel warm is, halen de animatoren in de namiddag ook nog twee zwembadjes boven. Goed om even aan de warmte te ontsnappen.