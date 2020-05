Provincie verbiedt oppompen van water uit waterlopen in stroomgebied van de Maarkebeek en Riedekensbeek Ronny De Coster

22 mei 2020

09u07 2 Oudenaarde Het is tijdelijk verboden om water op te pompen uit enkele waterlopen in Oost-Vlaanderen. In Oudenaarde gaat het om de Maarkebeek en Riedekensbeek.

Als gevolg van droogtes van de afgelopen jaren hebben grondwatervoorraden hebben zich onvoldoende kunnen herstellen tijdens de afgelopen winter, waardoor het waterpeil in heel wat waterlopen erg laag staat. Om de schade te beperken, heeft de provinciegouverneur een captatieverbod uitgevaardigd. In Oudenaarde is het verboden water op te pompen uit waterlopen in het stroomgebied van de bovenloop van de Riedekensbeek (waterloop nr. OS315) en het stroomgebied van de benedenloop. Beperkt capteren van drinkwater voor eigen vee dat buiten staat en van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen of voor de productie van drinkwater is wel nog toegelaten.

Het politiereglement, dat ook betrekking heeft op andere waterlopen in de provincie, staat op de website van de stad.