Provincie lanceert twee nieuwe wandelingen in Oudenaarde Ronny De Coster

13 september 2020

22u00 0 Oudenaarde De provincie Oost-Vlaanderen heeft in Oudenaarde twee nieuwe wandelingen uitgetekend: ‘Erfgoedsprokkel Erfgoedparels Ename’ en ‘Spoorzoekers op wandel’.

De wandeling Erfgoedsprokkel gaat onder meer langs de Sint-Laurentiuskerk met haar opmerkelijke muurschilderingen in Byzantijnse stijl en de ruïnes van de abdij, de groentetuinen, delen van de abdijmuur en de Lange Gracht, waar de monniken vis kweekten. De Erfgoedsprokkel is gratis te verkrijgen aan de balie van pam Ename en van het Erfgoedcentrum. De brochure is ook te downloaden op www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsprokkels.

Spoorzoekers op wandel

De wandeling ‘Spoorzoekers op wandel’ is de toepassing in de praktijk van de tentoonstelling ‘Spoorzoekers, landschap vanuit de lucht’ die op de provinciale erfgoedsite Ename loopt. De hele tocht beslaat 12 kilometer en brengt de wandelaar langs verschillende deelgemeenten tot in het centrum van Oudenaarde. De gratis wandeling staat online opop www.oost-vlaanderen.be/spoorzoekers en ook verkrijgbaar aan de balie van het Erfgoedcentrum in Ename, waar de wandeling start en ook weer eindigt.