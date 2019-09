Problemen Thomas Cook brengen Turkse reis én verkiezing Miss De Luxe in het gedrang Ronny De Coster

25 september 2019

17u25 9 Oudenaarde De problemen bij touroperator Thomas Cook brengen de organisatoren en deelnemers van de nationale verkiezing van Miss De Luxe in de problemen. “Wij zouden volgende week met de 24 kandidates naar Turkije vertrekken om de choreografie in te oefenen. Alles is geregeld én betaald, maar geraken wij nog in Kuşadasi? Moeten we nieuwe tickets kopen? Niemand kan het ons op een week van ons geplande vertrek zeggen”, vertellen organisator Guy Desmedt en presentator Frederic De Vos.

Een groep van 24, bestaande uit 11 kandidaten, vergezeld van fotografen, choreografen, organisatie, de presentator en organisator van de nationale personalityverkiezing Miss De Luxe zou op 6 oktober vertrekken naar de Turkse badstad Kuşadasi. “Al acht jaar is de Pine Bay Holiday Resort onze vaste stek waar de kandidaten van onze wedstrijd de choreografie oefenen voor de show die eind november in Oudenaarde plaatsvindt. Ook alle foto’s worden daar gemaakt. Dit is het allerbelangrijkste onderdeel van de voorbereiding. Als dit in het water valt, komt de hele organisatie in het gedrang”, vreest Frederic De Vos, die de Turkse uitstap begeleidt en die de verkiezingsavond van Miss De Luxe presenteert.

Andere tickets kopen?

En dat helemaal fout lopen is wat dreigt te gebeuren door de problemen bij Thomas Cook. “Al twee dagen zijn we aan het bellen met de touroperator en met het garantiefonds. Maar niemand kan antwoorden op de vraag of wij nog wel in Turkije zullen geraken”, zegt Guy Desmedt van het organiserende evenementenbureau Exeleratorevents uit Wondelgem. “Met Thomas Cook zal het allicht niet meer lukken. Of wel? Maar moeten wij nu elders nieuwe tickets kopen? En zien we de centen terug die we al in december vorige jaar aan Thomas Cook hebben betaald? Op geen enkel vraag krijgen wij een antwoord. De enige reactie is, dat ze het nog zelf niet weten en dat we moeten afwachten tot misschien wel volgend week. Maar stel dat we dan nog moeten boeken. Waar vinden wij nog 24 tickets naar Turkije? Al die kandidaten hebben hiervoor vakantie genomen. Fotografen en anderen die de reis naar Turkije beroepsmatig hebben vastgelegd, willen nu ook wel weten of de opdracht nog doorgaat. Het is onvoorstelbaar dat we hierover in het ongewisse blijven”, besluit Desmedt.