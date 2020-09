Pop-upspeelcombinatie van Markt naar Stuivegem verhuisd Ronny De Coster

22u15 0 Oudenaarde Het pop-upspeelpleintje dat de stad tijdens de zomervakantie op de (kleine) Markt had geplaatst, heeft een definitieve stek gekregen op het speelplein aan de Stuivegemstraat.

“Het was de tweede keer dat we op de Markt een tijdelijk speelpark lieten plaatsen”, vertelt jeugdschepen Peter Simoens. Vorig jaar hebben we de speeltuigen verhuisd naar een speelplein in Ename. Deze keer hebben we voor Stuivegem gekozen. Het is de bedoeling om dit elk jaar te doen. Op die manier brengen we niet alleen speelplezier in de zomer op de Markt, maar doen we ook een opwaardering van de speelpleintjes”, bedenkt Simoens.

Voor de levering en plaatsing van het speeltuig op de Markt én het verhuizen naar Stuivegem heeft de stad 16.200 euro betaald.