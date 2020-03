Politie zet hardleerse ijsventer op de bon in Oudenaarde: “We hadden hem de dag voordien al gewaarschuwd” 23 processen-verbaal voor overtreders van coronamaatregelen in politiezone Vlaamse Ardennen Ronny De Coster

24 maart 2020

19u06 7 Oudenaarde Met een ijskar rondrijden in volle coronacrisis is geen goed idee. De politie moest een ijscoventer in Oudenaarde daarvan overtuigen. De verkoper riskeert een boete van 4.000 euro. De politie Vlaamse Ardennen betrapte ook een café en een b&b die niet gesloten waren en stelde een twintigtal pv’s op voor samenscholingen. “We zullen het toezicht nog verscherpen”, kondigt politiechef Joost Duhamel aan.

Het incident met de ijskar heeft zich gisteren voorgedaan in Oudenaarde. De verkoper bleek een hardleerse doorzetter te zijn. “We hadden die persoon de dag voordien ook al betrapt. Toen hebben we een waarschuwing gegeven en duidelijk gemaakt dat het absoluut verboden is om in deze coronatijden met een ijskar van huis tot huis te rijden. Dit valt onder recreatie, brengt mensen bij elkaar en is dus helemaal uit den boze. De betrokkene kan niet zeggen dat hij het niet wist: hij heeft ondanks onze duidelijke terechtwijzing toch beslist om weer de weg op te gaan”, vertelt politiechef Joost Duhamel beduusd.

De kans dat die ijsverkoper een derde poging onderneemt, lijkt nu wel klein. De politie heeft een proces-verbaal opgesteld en de overtreder riskeert nu een boete tot 4.000 euro.

Ook b&b en café nog open

Dezelfde straf hangt twee andere personen boven het hoofd: de uitbater van een clandestien café en de eigenaar een b&b die in het geniep toch gasten liet logeren. Verder ging een persoon op de bon, omdat die een “niet-essentiële verplaatsing” deed en zijn er ook vier overtredingen tegen het samenscholingsverbod vastgesteld.

Wij sturen nu permanent ploegen op de baan om erop toe te zien, dat de opgelegde maatregelen worden nageleefd Politiechef Joost Duhamel

“Alles samen gaat het om 29 mensen die zich voor de schending van de coronamaatregelen zullen moeten verantwoorden”, becijfert Joost Duhamel. Hij kondigt een verscherping van het toezicht aan. “Met de intergemeentelijke veiligheidscel, waar de noodplanningscoördinatoren van de verschillende gemeenten van de politiezone de jongste dagen een berg werk verzetten om de situatie in Oudenaarde onder controle te houden, hebben we beslist dat we de handhaving nog verder moeten opdrijven. Ondanks de soms hoopgevende berichten, verwachten alle specialisten dat de piek in het aantal besmettingen nog moet komen. Het is nu dan ook cruciaal dat de mensen de maatregelen strikt blijven naleven. De organisatie van onze politiediensten is helemaal anders dan vòòr de coronacrisis. Wij sturen nu permanent ploegen op de baan om erop toe te zien, dat de opgelegde maatregelen worden nageleefd”, kondigt Duhamel aan.

“Rij niet naar Liedtspark of Donk”

De politiebaas herhaalt ook de waarschuwing dat fysieke buitenactiviteiten alleen zijn toegestaan in de onmiddellijke omgeving van de woning. “De wagen nemen om in het Liedtspark, aan de Donk of op een andere plaats te gaan wandelen, hardlopen of fietsen mag dus niet”, besluit Duhamel.