Politie waarschuwt voor valse Bofrost-man die aanbelt met “kennismakingspakket” en zo in huizen probeert te geraken in Oudenaarde Ronny De Coster

13 november 2019

10u32 0 Oudenaarde De politie Vlaamse Ardennen waarschuwt voor een oplichter die al een paar dagen in de regio op pad is. De man doet zich voor als verkoper van de firma Bofrost, maar blijkt erop uit te zijn om huizen binnen te dringen.

De man belt aan bij een woning en zegt te werken voor de firma Bofrost. Hij vraagt of er al een kennismakingpakket is ontvangen en wil per se de woning binnenkomen. De man heeft geen folders van Bofrost en rijdt ook niet met een herkenbare wagen van de firma.

Het Bofrost kreeg ook zelf al verschillende klachten en benadrukt dat de man zeker niet voor het diepvriesproductenbedrijf werkt.

Wie de oplichter aan de deur krijgt, kan meteen best de politie bellen op 055/33.88.88.