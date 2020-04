Politie waarschuwt: “Kom dit weekend niet naar het parcours van de Ronde van Vlaanderen”

Als er toch veel wielertoeristen opduiken, sluit de politie de hellingen af. Ronny De Coster

03 april 2020

15u04 0 Oudenaarde “Hoe groot de verleiding misschien ook is: kom dit weekend niet naar het parcours van de Ronde van Vlaanderen. En rij zeker niet met de auto naar hier. We zetten verschillende ploegen in om overtreders te vatten”, waarschuwt Joost Duhamel, chef van de politiezone Vlaamse Ardennen. Zijn manschappen staan zelfs klaar om hellingen af te sluiten als te veel fietsers zouden opdagen.

De regels zijn intussen genoegzaam bekend: een tochtje te voet of met de fiets mag, maar in de omgeving van je woning. Je auto nemen om ergens anders te gaan joggen of fietsen blijft strafbaar. Al weten we, dat “de omgeving van je woning” wel rekbaar is: je moet te voet of met je fiets thuis vertrekken, maar er is geen afstandsbeperking. Wat als een goed getrainde wielertoerist thuis met zijn tweewieler vertrekt om een deel van het parcours van de Ronde van Vlaanderen af te leggen?

Hellingen afsluiten

“In principe ben je in dat geval niet strafbaar, maar het is zeker geen goed idee om dat dit weekend te doen”, zegt Joost Duhamel, chef van de politiezone Vlaamse Ardennen. Hij wil te allen prijze vermijden, dat er in het weekend van de afgelaste Ronde van Vlaanderen tientallen of misschien wel honderden fietsers afzakken naar de Vlaamse Ardennen. “Bovenop de coronaploegen die we nu al dagelijks op pad hebben, zullen dit weekend vier extra patrouilles verscherpt toezicht houden”, kondigt Duhamel aan.

Waarschuwingen zullen we niet meer geven: wie de intussen al ruimschoots bekende maatregelen negeert, krijgt meteen een boete van 250 euro. Joost Duhamel, zonechef politie Vlaamse Ardennen

De technische diensten van de gemeenten laten alvast al nadars aanrukken. Als blijkt dat er toch veel wielertoeristen opdagen om de wielerhellingen te beklimmen, laat de politie die gewoon afsluiten. “We moeten absoluut vermijden dat te veel mensen bijeen komen”, benadrukt de politiechef. “Onze verhoogde waakzaamheid zal zich voor een groot deel, maar niet alleen toespitsen op het parcours van de Ronde: we zijn waakzaam voor alle vormen van recreatie. ’t Wordt mooi weer, maar het is ook niet toegelaten om te gaan zonnen. Dat mag je alleen in je eigen tuin. En steek je de barbecue aan, dan is het uiteraard niet de bedoeling dat je daarvoor andere mensen uitnodigt”, merkt Joost Duhamel nog op.

Geen waarschuwingen meer

“Waarschuwingen zullen we niet meer geven: wie de intussen al ruimschoots bekende maatregelen negeert, krijgt meteen een boete van 250 euro”, geeft de politiebaas nog mee.