Politie waarschuwt: “Kijk uit naar verdachte BMW” Ronny De Coster

08 augustus 2019

20u35 354 Oudenaarde De federale politie Oudenaarde roept op om uit te kijken naar een verdachte auto, die ondermeer aan de Rotelenberg in Melden en in Ronse is opgemerkt.

Het gaat om een zilvergrijze BMW break met nummerplaat 1-XKB-043. Vermoedelijk zijn er verschillende passagiers. De verdachten bellen aan bij verschillende woningen. De auto is donderdagavond gezien aan de Rotelenbeg in de Oudenaardse deelgemeente Melden. “In verband met een recente inbrakenplaag is dat zeer verdacht”, oordeelt de politie in Oudenaarde.

Eerder op de dag heeft ook de politie in Ronse al oproepen gekregen van inwoners die de auto daar hebben gezien en verdacht vonden.

De politie roept op om waakzaam te zijn. Wie de auto opmerkt of andere verdachte situaties ziet, wordt verzocht meteen contact op te nemen met de 101 of de lokale politie.