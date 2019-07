Politie vraagt waakzaamheid na twee inbraken zaterdagavond in Melden Ronny De Coster

13 juli 2019

22u26 63 Oudenaarde Er is vanavond ingebroken op twee plaatsen in Melden.

De politie heeft geen informatie over de mogelijke daders, maar roept op om waakzaam te zijn voor personen die zich verdacht gedragen.

Wie inlichtingen heeft of de inbraken of over de gevluchte daders, wordt verzocht contact op te nemen met de politie op het nummer 101.