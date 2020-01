Politie vindt verschillende soorten drugs in huis: twintiger riskeert zes maanden met uitstel LDO

30 januari 2020

14u38 0 Oudenaarde Een twintiger uit de Oudenaardse deelgemeente Nederename riskeert een celstraf van zes maanden met uitstel omdat de politie bij een huiszoeking onder meer een vijftigtal xtc-pillen heeft aangetroffen.

De jongeman kwam in het vizier van de politie nadat hij bij een controle in Gent werd betrapt met 16 gram cannabis op zak. De politie besloot een huiszoeking uit te voeren in zijn verblijfplaats in Oudenaarde en vond daar naast een vijftigtal xtc-pillen ook 1,21 gram ketamine, restjes cannabis en de verpakking van hallucinogene paddenstoelen. De beklaagde kocht een deel van de drugs online, via het dark web. Hij gaf ook enkele pillen aan zijn beste vriendin, wat volgens de wet gelijk staat aan dealen. De procureur vordert een celstraf van zes maanden met uitstel en een boete van 8.000 euro, waarvan 6.400 euro met uitstel.

De advocaat van de man vertelt dat hij is ontspoord nadat zijn moeder hem op 17-jarige leeftijd aan de deur heeft gezet omdat ze een nieuwe relatie had. Hij vraagt om zijn cliënt de gunst van de opschorting te geven of een werkstraf op te leggen. De twintiger heeft naar eigen zeggen ingezien dat drugs hem niet ver gaan brengen in het leven. Op 27 februari kent hij zijn straf.