Politie verwacht weinig wielertoeristen op parcours van de Ronde: “Als het toch druk wordt, sluiten we het af” Ronny De Coster

13 oktober 2020

18u24 0 Vlaamse Ardennen Ondanks de afgelasting van de Ronde van Vlaanderen voor Wielertoeristen bestaat de kans dat fietsfanaten zaterdag toch op de fiets springen om het parcours van Vlaanderens Mooiste of een deel ervan af te leggen. “We houden een oogje in het zeil”, zegt Joost Duhamel, chef van de politiezone Vlaamse Ardennen.

De georganiseerde tocht is wel afgelast, maar het is in principe niet verboden om zaterdag met je fiets op het parcours te gaan rijden. “We raden het iedereen ten stelligste af, omdat we zeker drukte willen vermijden”, zegt politiechef Joost Duhamel. “We verwachten dat die oproep wel zal gevolgd worden. Maar we houden een oogje in het zeil. Zeker op de hellingen zullen nadarhekken klaar staan, zodat onze agenten de weg gewoon kunnen afsluiten wanneer blijkt dat er te veel volk op de weg is om de afstandsregels te respecteren. We zullen met veel manschappen paraat staan, maar hopen dat het niet nodig zal zijn om in te grijpen”, zegt Duhamel.